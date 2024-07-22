Ход мостом: кто ответит за аварию в Бурятии

Виновным в обрушении моста в Бурятии, из-за которого больше сотни туристов были вынуждены ночевать в ПВР, а движение в нескольких районах было парализовано почти сутки, может грозить до семи лет лишения свободы, объяснили «Известиям» юристы. По факту аварии уже возбуждено уголовное дело, региональная прокуратура проводит проверку случившегося . Участок трассы через реку Большой Зангисан разрушился из-за подмыва. В двух районах, жители которых остались без автомобильного сообщения, ввели режим режим ЧС межмуниципального характера. 22 июля движение удалось восстановить в реверсивном режиме, однако местные жители опасаются подмыва и других мостов. Остались без дороги

Движение на автомобильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией 22 июля удалось восстановить в реверсивном режиме, сообщили 22 июля в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».

— Предпринимаются все необходимые меры для восстановления движения на участке в полном объеме, — указали там.

Сотрудники правоохранительных органов в этот же день возбудили уголовное дело после обрушения моста через реку Большой Зангисан.

— По факту обрушения участка моста на 142-м км автодороги А-333 Култук – Монды на территории Тункинского района Республики Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), — сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) республики.

Фото: соцсети

Следователи пытаются установить все обстоятельства инцидента: они осмотрели место происшествия, изымают необходимые документы для дальнейшего расследования. Прокуратура Бурятии также организовала проверку.

Мост через реку Большой Зангисан частично обвалился в воскресенье, 21 июля, сообщили в минтрансе Бурятии. Причиной назвали частичный подмыв земляного полотна на подходе в мосту.

Очевидцы рассказали, что при обрушении плиты в дыру упал автомобиль, однако его удалось вытащить.

— Всё, трассы нет! ЧП! — прокомментировал ситуацию мужчина, оказавшийся на месте происшествия.

Режим ЧС межмуниципального характера ввели в Тункинском и Окинском районах Бурятии. Без дорожного сообщения остались жители пяти поселков Тункинского и всех населенных пунктов Окинского районов , отметили в пресс-службе правительства региона. Добраться до места назначения не смогли более 100 туристов, которые ехали на курорт «Нилова Пустынь». Для них в детском саду и школе села Туран организовали пункты временного размещения с водой и горячим питанием.

Фото: Прокуратура республики Бурятия

Всего в ПВР в селе Туран оказались 139 человек, 38 из которых — несовершеннолетние. Для автомобилистов, которые вынужденно остановились у разрушенного моста, также организовали пункт горячего питания и раздачи питьевой воды.

Дорожники в течение суток отсыпали подходы к мосту скальным грунтом. В работе задействовали 28 самосвалов, фронтальные погрузчики и экскаватор.

Смена рисков

Сильные дожди, которые привели к обрушению моста, продолжатся в Бурятии в ближайшие дни , рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Циклоны, сформировавшиеся в северном Китае, серьезно влияют на погоду в регионах Сибири и Дальнего Востока, добавил он.

— В Бурятии в течение лета была чрезвычайно высокая пожароопасность. Однако ситуация значительно меняется, — отметил он. — Там уже прошел сильный дождь, и во вторник, 23 июля, вновь ожидаются интенсивные осадки с грозой.

Сильные дожди, грозы с крупным градом и ветром до 25 м/с прогнозируются, по его словам, и в других регионах Сибири, в том числе в Тыве и Хакасии.

— После очень жаркой погоды, которая там наблюдалась, столкновение теплых и холодных воздушных масс всегда приводит к формированию хорошо выраженных фронтальных разделов, по клинку которых поднимаются теплые воздушные массы, насыщенные влагой. Происходит быстрая конденсация водяных паров, образование облаков и интенсивные осадки, — пояснил Роман Вильфанд.

Фото: МЧС РФ

По его словам, такая ситуация сейчас происходит не только в Бурятии, но и по всему югу Сибири и Дальнего Востока.

— Очень сильные дожди и усиление ветра в Забайкалье, на юге Иркутской области, — добавил он.

Сильные ливни — это всегда опасные явления, которые препятствуют нормальной жизнедеятельности крупных регионов, напомнил эксперт.

— Еще совсем недавно в Бурятии и Забайкалье была высокая опасность пожаров. Но после прохождения мощных осадков ситуация с пожарами там прогнозируется спокойной, — заверил Роман Вильфанд.

Теперь жители региона опасаются, что могут разрушиться и другие мосты. В соцсетях они пишут, о подмывах возле Далахайского моста, который остается важным транспортным узлом для жителей села Далахай.

Фото: Правительство Бурятии

Прокуратура Тункинского района ранее установила, что администрация муниципального образования не принимает должные меры «к разработке и утверждению проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения 13 сельских поселений», сообщили в ведомстве.

— Невыполнение данной обязанности препятствует созданию условий для безопасности участников дорожного движения, создает угрозу совершения дорожно-транспортных происшествий , — указали там.

Тункинский районный суд в июле удовлетворил исковые требования прокурора об устранении выявленных нарушений.