Ход мостом: кто ответит за аварию в Бурятии
Виновным в обрушении моста в Бурятии, из-за которого больше сотни туристов были вынуждены ночевать в ПВР, а движение в нескольких районах было парализовано почти сутки, может грозить до семи лет лишения свободы, объяснили «Известиям» юристы. По факту аварии уже возбуждено уголовное дело, региональная прокуратура проводит проверку случившегося. Участок трассы через реку Большой Зангисан разрушился из-за подмыва. В двух районах, жители которых остались без автомобильного сообщения, ввели режим режим ЧС межмуниципального характера. 22 июля движение удалось восстановить в реверсивном режиме, однако местные жители опасаются подмыва и других мостов.
Остались без дороги
Движение на автомобильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией 22 июля удалось восстановить в реверсивном режиме, сообщили 22 июля в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».
— Предпринимаются все необходимые меры для восстановления движения на участке в полном объеме, — указали там.
Сотрудники правоохранительных органов в этот же день возбудили уголовное дело после обрушения моста через реку Большой Зангисан.
— По факту обрушения участка моста на 142-м км автодороги А-333 Култук – Монды на территории Тункинского района Республики Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), — сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) республики.
Следователи пытаются установить все обстоятельства инцидента: они осмотрели место происшествия, изымают необходимые документы для дальнейшего расследования. Прокуратура Бурятии также организовала проверку.
Мост через реку Большой Зангисан частично обвалился в воскресенье, 21 июля, сообщили в минтрансе Бурятии. Причиной назвали частичный подмыв земляного полотна на подходе в мосту.
Очевидцы рассказали, что при обрушении плиты в дыру упал автомобиль, однако его удалось вытащить.
— Всё, трассы нет! ЧП! — прокомментировал ситуацию мужчина, оказавшийся на месте происшествия.
Режим ЧС межмуниципального характера ввели в Тункинском и Окинском районах Бурятии. Без дорожного сообщения остались жители пяти поселков Тункинского и всех населенных пунктов Окинского районов, отметили в пресс-службе правительства региона. Добраться до места назначения не смогли более 100 туристов, которые ехали на курорт «Нилова Пустынь». Для них в детском саду и школе села Туран организовали пункты временного размещения с водой и горячим питанием.
Всего в ПВР в селе Туран оказались 139 человек, 38 из которых — несовершеннолетние. Для автомобилистов, которые вынужденно остановились у разрушенного моста, также организовали пункт горячего питания и раздачи питьевой воды.
Дорожники в течение суток отсыпали подходы к мосту скальным грунтом. В работе задействовали 28 самосвалов, фронтальные погрузчики и экскаватор.
Смена рисков
Сильные дожди, которые привели к обрушению моста, продолжатся в Бурятии в ближайшие дни, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Циклоны, сформировавшиеся в северном Китае, серьезно влияют на погоду в регионах Сибири и Дальнего Востока, добавил он.
— В Бурятии в течение лета была чрезвычайно высокая пожароопасность. Однако ситуация значительно меняется, — отметил он. — Там уже прошел сильный дождь, и во вторник, 23 июля, вновь ожидаются интенсивные осадки с грозой.
Сильные дожди, грозы с крупным градом и ветром до 25 м/с прогнозируются, по его словам, и в других регионах Сибири, в том числе в Тыве и Хакасии.
— После очень жаркой погоды, которая там наблюдалась, столкновение теплых и холодных воздушных масс всегда приводит к формированию хорошо выраженных фронтальных разделов, по клинку которых поднимаются теплые воздушные массы, насыщенные влагой. Происходит быстрая конденсация водяных паров, образование облаков и интенсивные осадки, — пояснил Роман Вильфанд.
По его словам, такая ситуация сейчас происходит не только в Бурятии, но и по всему югу Сибири и Дальнего Востока.
— Очень сильные дожди и усиление ветра в Забайкалье, на юге Иркутской области, — добавил он.
Сильные ливни — это всегда опасные явления, которые препятствуют нормальной жизнедеятельности крупных регионов, напомнил эксперт.
— Еще совсем недавно в Бурятии и Забайкалье была высокая опасность пожаров. Но после прохождения мощных осадков ситуация с пожарами там прогнозируется спокойной, — заверил Роман Вильфанд.
Теперь жители региона опасаются, что могут разрушиться и другие мосты. В соцсетях они пишут, о подмывах возле Далахайского моста, который остается важным транспортным узлом для жителей села Далахай.
Прокуратура Тункинского района ранее установила, что администрация муниципального образования не принимает должные меры «к разработке и утверждению проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения 13 сельских поселений», сообщили в ведомстве.
— Невыполнение данной обязанности препятствует созданию условий для безопасности участников дорожного движения, создает угрозу совершения дорожно-транспортных происшествий, — указали там.
Тункинский районный суд в июле удовлетворил исковые требования прокурора об устранении выявленных нарушений.
По статье о халатности обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы, напомнил «Известиям» адвокат Алексей Гавришев. Если недосмотр повлек смерть одного человека, то наказание возрастает до пяти лет, а в случае смерти двух и более лиц — до семи лет. Привлечено может быть любое лицо, занимающее должность, ответственную за административно-хозяйственную функцию, пояснил эксперт.