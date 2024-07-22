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В Госдуме поддержали идею запрета управлять квадрициклами без обучения

Депутат ГД Ефимов поддержал идею запрета управлять квадрициклами без обучения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов прокомментировал в понедельник, 22 июля, предложение запретить управлять снегоходами, квадрициклами и трициклами без прохождения соответствующего обучения. Он поддержал идею закрыть законодательную лазейку для этой категории водителей.

Ранее в этот день сообщалось, что МВД РФ планирует прикрыть законодательную лазейку, которая позволяет водителям получать без обучения и экзаменов право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем, сообщает 360.ru.

Такая возможность появилась в законе «О безопасности дорожного движения» весной текущего года в результате принятия двух пересекающихся поправок, и некоторые водители уже успели ею воспользоваться, сообщается на сайте aif.ru.

Одна из поправок предусматривала, что при открытии категории B автоматически открывается категория B1, которая позволяет водить трициклы и квадрициклы, передает RT. При этом в конце прошлого года обладателям выдаваемых ГИБДД удостоверений разрешили водить специальную внедорожную технику категории АI (квадроциклы, снегоходы и прочее) без получения в органах Гостехнадзора прав тракториста-машиниста, сообщается на сайте kp.ru.

«Квадрициклы — это фактически скоростной транспорт, который болтается где хочет и как хочет. С этим, конечно, надо навести порядок, делать что-то надо. <...> Мы будем согласовывать этот вопрос и с регионами, и с экспертами», — пояснил Ефимов в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее в понедельник стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, которым предусматривается возможность приобретения отечественного автомобиля с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида.

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