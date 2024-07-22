СК устанавливает причины крушения вертолета в Якутии

Следственные органы Восточного МСУТ СК РФ расследуют причины крушения вертолета Robinson R44II в Якутии. Об этом 22 июля сообщили в ведомстве.

«Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по факту авиапроисшествия, произошедшего с вертолетом Robinson R44II, по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.

Вертолет Robinson R44 пропал в Алданском районе Якутии 19 июля. Сначала у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк, а позже пилот не вышел на связь в назначенное время. На борту воздушного судна находились пилот и трое пассажиров. Разбившийся вертолет удалось обнаружить 22 июля в ходе проведения поисковых работ в том же районе республики, также были найдены тела всех находившихся на борту людей.