Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Спорт
Российский вратарь Худяков перешел в австрийский «Штурм»
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
На юге Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона
Спорт
Путин поручил создать в России фонд по поддержке спорта
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Трамп-младший пошутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

Обвиняемому в поджоге дома журналистов «РИА Новости» в Берлине вынесли приговор

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемого в попытке поджога дома журналистов «РИА Новости» в Берлине Дмитрия Баграша приговорили к пяти годам и четырем месяцам заключения. Об этом 22 июля сообщает агентство.

По данным «РИА Новости», Баграша задержали еще в декабре 2022-го. С тех пор мужчина находился под стражей. Россиянин обвиняется в том, что в промежутке между мартом и маем того же года собрал самодельное зажигательное устройство и разместил его на территории жилого дома в Берлине. Его нашли местные жители, а обезвредили специалисты.

Агентство отмечало, что мужчина в прошлом неоднократно проводил антироссийские акции в Берлине и за два месяца до попытки поджога опубликовал в соцсетях адрес дома журналистов.

Ранее, в марте, на украинского журналиста и блогера Анатолия Шария произошло нападение в Испании. Он рассказывал, что злоумышленник открыл огонь по его машине из автоматического оружия с глушителем и скрылся с места преступления. Причиной нападения, по мнению блогера, могла быть его профессиональная деятельность. Журналист отметил, что фигурант его журналистского расследования угрожал ему ранее. Однако первым человеком, которого стоит спросить о мотивах нападения, является президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подчеркнул Шарий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024