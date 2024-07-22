Обвиняемому в поджоге дома журналистов «РИА Новости» в Берлине вынесли приговор

Обвиняемого в попытке поджога дома журналистов «РИА Новости» в Берлине Дмитрия Баграша приговорили к пяти годам и четырем месяцам заключения. Об этом 22 июля сообщает агентство.

По данным «РИА Новости», Баграша задержали еще в декабре 2022-го. С тех пор мужчина находился под стражей. Россиянин обвиняется в том, что в промежутке между мартом и маем того же года собрал самодельное зажигательное устройство и разместил его на территории жилого дома в Берлине. Его нашли местные жители, а обезвредили специалисты.

Агентство отмечало, что мужчина в прошлом неоднократно проводил антироссийские акции в Берлине и за два месяца до попытки поджога опубликовал в соцсетях адрес дома журналистов.

Ранее, в марте, на украинского журналиста и блогера Анатолия Шария произошло нападение в Испании. Он рассказывал, что злоумышленник открыл огонь по его машине из автоматического оружия с глушителем и скрылся с места преступления. Причиной нападения, по мнению блогера, могла быть его профессиональная деятельность. Журналист отметил, что фигурант его журналистского расследования угрожал ему ранее. Однако первым человеком, которого стоит спросить о мотивах нападения, является президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подчеркнул Шарий.