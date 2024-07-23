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Россияне рассказали, как справляются с хронической скукой на работе

Опрос: прогулки помогают россиянам справляться с хронической скукой на работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сервисы «Работа.ру» и «СБЕР ЕАПТЕКА» провели исследование и выяснили, часто ли россияне страдают хронической скукой и как с ней справляются. Результаты появились в распоряжении «Известий» 23 июля.

45% опрошенных россиян страдают, либо когда-то страдали от хронической скуки: 21% испытывают это состояние редко, 20% — периодически, а 4% — постоянно. У 47% респондентов не было ощущения хронической скуки, а 8% не задумывались об этом.

Среди причин хронической скуки большинство (62%) выделяют монотонную работу и отсутствие интересных задач и проектов. 50% не получают признания своих достижений, карьерный рост и теряют мотивацию. 32% респондентов отмечают сезонное снижение активности на работе, 29% — токсичный коллектив и отсутствие корпоративной культуры. 7% участников исследования не задумывались о причинах хронической скуки.

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Среди симптомов хронической скуки чаще всего отмечали: отсутствие желания работать (62%), недостаток энтузиазма (56%), апатичность (43%), незаинтересованность в большинстве вещей и отсутствие удовольствия от сделанного (по 42%), постоянную утомляемость (41%) и депрессивность (26%).

Для того, чтобы справиться с хронической скукой, 37% участников опроса стараются больше отдыхать и не перерабатывать. Столько же пытаются больше гулять на свежем воздухе. По 35% чаще устраивают себе небольшие перерывы во время работы или занимаются хобби.

18% респондентов принимают витамины. Еще столько же опрошенных стараются брать в работу разные задачи и проекты. 16% занимаются спортом, 13% — шопингом, а 4% — обращаются к врачу. 15% опрошенных не предпринимают никаких действий.

По данным продаж «СБЕР ЕАПТЕКА», спрос на витамины и минералы для бодрости, тонуса и жизненной энергии — среди которых витамины группы B, железо, магний, а также разнообразные витаминные комплексы для энергии растет. Так, за первые полгода 2024 года их стали покупать на 21% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. По данным аналитиков компании, результаты первого полугодия текущего периода являются продолжением наметившейся тенденции: в 2023 году совокупный рост по данной группе товаров составил более 30% к 2022 году.

15 июля сервисы «Работа.ру» и «Купер» провели исследование и выяснили, что россиянам нужно для комфортной работы в офисе. Так, 86% респондентов для работы в офисе необходимы напитки (кофе, чай и вода) в неограниченном доступе. Для 75% опрошенных важны канцелярские товары, 33% считают, что должна быть аптечка на случай недомогания.

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