Тяжелая военная техника, поставленная Украине Польшей, была уничтожена или серьезна повреждена российскими силами. Об этом 22 июля сообщил польский портал Interia.

По данным на декабрь 2024 года украинцы получили из Польши 24 самоходных миномета Rak, которые были закуплены благодаря финансированию Евросоюза и США. До этого поступала информация об уничтожении одного экземпляра, но число увеличилось до двух .

Это вооружение находится на вооружении 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако у украинцев наблюдаются серьезные проблемы в нехватке специальных боеприпасов для этих минометов, что сокращает его дальность действия. В итоге вооружение подвергается риску уничтожения.

Также ВСУ потеряли колесный бронетранспортер Rosomak, которые ранее Польша передала им в качестве военной помощи. Официально Варшава поставила Киеву около 200 этих машин, покупка которых также финансировалась из фондов ЕС и США. Подтверждено уничтожение трех экземпляров этой тяжелой техники.

KTO Rosomak — бронетранспортер польского производства, построенный по лицензии финской компании Patria.

Ранее, 10 июля, глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил, что Польше надо помогать Украине, чтобы ей самой не пришлось находиться в конфликте с Россией. По его словам, альянс был создан для сдерживания России в обличье СССР, однако после первой победы НАТО следует победить во второй раз.

Он добавил, что российская армия на данный момент добивается успеха и имеет инициативу на местах.

До этого, 9 июля, Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Подписи под документом поставили президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и глава польского правительства Дональд Туск. В ходе встречи премьер-министр Польши похвалил Зеленского за «борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу».