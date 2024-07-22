Руководство Госдумы и главы фракций пересядут на Aurus Senat

В этом году для обслуживания руководства Госдумы и глав фракций политических партий запланировано производство и передача 17 российских автомобилей Aurus Senat, сообщил «Известиям» 22 июля источник, близкий к Минпромторгу.

Из них два автомобиля уже изготовлены и их передача на баланс ФГБУ «Автотранспортный комбинат» произойдет после издания распорядительного акта Росимущества.

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

Ранее, 3 июля, Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о том, что актуализирован перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими. Так, в список были добавлены машины марки Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь».

Еще в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Он также подчеркнул, что следует стремиться к развитию российских брендов.