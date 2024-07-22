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Путин поручил создать в России фонд по поддержке спорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поручил создать фонд по поддержке спорта в стране, который будет существовать за счет целевых отчислений от азартных игр. Об этом говорится 20 июля в перечне поручений для правительства РФ.

Отмечается, что данная организация должна быть некоммерческой по своей организационно-правовой форме.

«Предусмотрев, что основными целями деятельности фонда являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры», — указано на сайте Кремля.

Также кабинет министров должен обеспечить включение детско-юношеских спортивных соревнований, которые проводятся спортивными федерациями за счет целевых отчислений от азартных игр, в перечень официальных спортивных мероприятий, которые должны быть включены в ежегодный Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов РФ.

«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты изменений, предусматривающих оплату проезда, проживания и питания участников детско-юношеских спортивных соревнований <…> общероссийскими спортивными федерациями за счет целевых отчислений от азартных игр», — уточняется в поручении.

Поручение должно быть исполнено к 10 сентября 2024 года. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Ранее, 10 июля, Путин поручил министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву планировать будущие масштабные соревнования в стране таким образом, чтобы они не пересекались с другими международными событиями. Поручение глава государства озвучил на совещании с членами правительства, после доклада главы Минспорта о подготовке и итогах проведения Игр БРИКС, «Игр будущего», а также других спортивных мероприятий. По словам Путина, это необходимо для того, чтобы обеспечить участие в будущих соревнованиях достаточного количества зарубежных спортсменов высокого уровня.

До этого, 24 января, Министерство спорта Российской Федерации поддержало увеличение размера целевых отчислений от лотерей. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

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