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В Минспорте РФ поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Министерство спорта Российской Федерации поддержало увеличение размера целевых отчислений от лотерей. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства 24 января.

«Минспорт России в целом поддерживает поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей, в том числе с 1 января 2025 года в размере 5%, с 1 января 2026 года в размере 6% от выручки оператора лотереи от проведения лотереи за отчетный квартал. При этом предлагается реализовать данную инициативу посредством использования механизма аналогичного уже существующему с организаторами азартных игр в букмекерских конторах посредством удержания целевых отчислений единым центром учета перевода ставок, предусмотренного статьей 6.2 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ», — рассказали там.

В министерстве отметили, что такой механизм целевых отчислений уже доказал свою эффективность. В Минспорте уточнили, целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

«В целях реализации вышеуказанной нормы Минспорт России дополнительно предлагает учесть в законопроекте положение, согласно которому публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» обязана перечислять удержанные целевые отчисления в организацию, определяемую правительством Российской Федерации по предложению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта», — добавили в министерстве.

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Ранее, 11 января, сообщалось, что Минфин планирует увеличить поступления в бюджет от лотерей вдвое — до 5,7 млрд рублей. Для этого предлагается изменить налогообложение отрасли, говорится в новом законопроекте. В настоящее время операторы платят в бюджет 10% от разницы между суммой выручки и призовым фондом. Предполагается, что с 1 января 2025-го они будут отдавать 5% уже от всего дохода, а с 2026-го — 6%.

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