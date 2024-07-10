Путин поручил Дегтяреву планировать соревнования в РФ с учетом международных событий

Президент России Владимир Путин поручил министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву планировать будущие масштабные соревнования в стране таким образом, чтобы они не пересекались с другими международными событиями. Данное поручение глава государства озвучил 10 июля на совещании с членами правительства.

«Нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба все-таки планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями», — сказал глава государства, заслушав доклад Дегтярева о подготовке и итогах проведения Игр БРИКС, «Игр будущего», а также других спортивных мероприятий.

По словам Путина, это необходимо для того, чтобы обеспечить участие в будущих соревнованиях достаточного количества зарубежных спортсменов высокого уровня.

Российский лидер назвал очень хорошим опыт проведения подобных масштабных спортивных мероприятий и отметил большое количество желающих приехать на них. Он также попросил не затягивать вопрос с выплатой вознаграждений победителям, призерам и тренерам.

В период с 12 по 23 июня в России прошли Игры стран БРИКС. В программе значились 27 видов спорта, состязания прошли в Казани и Москве. Всего разыграно 387 комплектов медалей. Соревнования прошли на десятках спортивных объектов и собрали тысячи участников и зрителей более чем из 90 стран.

До этого, с 21 февраля по 3 марта, в Казани прошли «Игры будущего», которые объединили традиционные спортивные соревнования и киберспорт. В состязаниях приняли участие 300 команд из 107 стран мира. Всего в программе турнира была 21 дисциплина.