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Российский вратарь Худяков перешел в австрийский «Штурм»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Экс-голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков перешел в австрийский «Штурм». Об этом 22 июля говорится в аккаунте команды в соцсети Х.

«Даниил присоединился к клубу на правах свободного агента и подписал контракт до 2028 года», — уточняет «Спорт-Экспресс».

20-летний Худяков 21 июня покинул российский клуб по истечении контракта.

«Штурм» — большой клуб в Австрии, который регулярно играет в еврокубках. Я очень рад, что могу сделать следующий шаг в своей карьере здесь, в Граце. Моя цель — совершенствоваться и развиваться как футболист каждый день», — цитирует спортсмена пресс-служба клуба.

Худяков отыграл 34 матча за «Локомотив» во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.

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В начале июня «Локомотив» продлил соглашение с действующим главным тренером команды Михаилом Галактионовым. Действие нового контракта рассчитано до конца сезона-2025/26.

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