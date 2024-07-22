Байден с возу

Действующий лидер США Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве основного кандидата от Демократической партии. Это заявление прозвучало спустя три с половиной недели после первых (и уже последних) дебатов между Байденом и Дональдом Трампом. По их результатам истэблишменту демократов, да и большей части их электората стало ясно, что еще один срок Байдена в его преклонные годы может нанести серьезный ущерб партии.

Судя по всему, все это время шли споры между элитными группами Демпартии о том, что делать: оставить Байдена или переключиться на другого кандидата, а главное — как это провернуть. При этом в последние недели давление на нынешнего американского лидера оказывали как видные члены партии (например, Нэнси Пелоси), так и крупные спонсоры (например, миллиардер Майкл Мориц). Примечательно, что выход из предвыборной гонки Байдена поддержали супруги Клинтон, но не Обама. Хотя его можно понять, Байден был его вице-президентом, и скорее это жест вежливости и уважения.

Сейчас многие предполагают, что основным кандидатом станет вице-президент Камала Харрис. С учетом относительно небольшого срока до выборов ее поддержка выглядит как рациональное решение. Для этого есть ряд причин. Во-первых, она узнаваема на национальном уровне, и для США это весьма важный аргумент, поскольку некоторые политики могут быть для части населения страны просто неизвестны за пределами штата или ряда штатов. Во-вторых, спонсоры Демократической партии, по всей видимости, снова будут готовы вливать деньги в предвыборную кампанию, поскольку главная цель — поражение Трампа — с Харрис может многим казаться более реалистичной. А для тех, кто поддерживал Байдена, Харрис — политик, которая будет придерживаться его линии. Кроме того, за более чем три месяца до выборов Харрис реально неплохо раскрутить при наличии возможностей и ресурсов.

Тем не менее отказ действующего президента США от участия в выборах создал ситуацию, когда не только партийные элиты будут значительно влиять на определение нового претендента, но и делегаты съезда, который пройдет в августе. Согласно существующим правилам, о своем желании стать кандидатом от партии могут заявить и другие влиятельные демократы, которым надо будет побороться за голоса делегатов. Среди них могут оказаться губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, глава Мичигана Гретхен Уитмер или руководитель Иллинойса Джей Би Притцкер. И в этом случае интересно, во что превратится предстоящий съезд. Увидим ли мы внутрипартийный раздор, что сыграет на руку республиканцам, или же наоборот «ослы» смогут сплотиться в непростой для них момент. Харрис теоретически способна стать объединяющим элементом. Но куда более серьезным поводом может оказаться желание «синих» не допустить прихода к власти Дональда Трампа, которого на протяжении относительно длительного времени демократы представляют в качестве чуть ли не основной угрозы для демократии в стране.

Поддержка Харрис на сегодня кажется наиболее удобным вариантом для демократов. Но при этом стоит отметить, что часть политиков сразу не стала высказываться в пользу вице-президента. Так поступил, например, лидер большинства в сенате Чак Шумер, а также лидер меньшинства в палате представителей конгресса США, конгрессвумен Нэнси Пелоси. Это лишний раз говорит о том, что борьба за номинацию для Харрис не будет простой и ее сейчас необходимо максимально оперативно включить в предвыборную гонку, чтобы заручиться поддержкой однопартийцев.

Но на этом сложности в лагере «синих» не заканчиваются. Ведь Харрис придется выбрать демократа, который в случае ее победы станет вице-президентом. Очевидно, что потребуется политик, способный претендовать на президентский пост в будущем. Поэтому он должен быть относительно молодым, иметь хороший уровень узнаваемости на федеральном уровне и быть из «колеблющегося» штата.

Так или иначе, ситуация для демократов очень сложная. Трамп после того, как он пережил покушение, усиливает свои позиции. Об этом говорят данные последних соцопросов. Его команда сейчас пытается заработать максимальное количество очков на фоне проблем, которые возникли у их оппонентов. Но, с другой стороны, надо сказать, что Трамп по-прежнему считается довольно «токсичным» политиком для многих американцев. И это, наверное, будет главной задачей для демократов — заручиться поддержкой неопределившихся граждан. А Харрис есть что предложить — она первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения (ее мать уроженка Индии) на посту вице-президента страны в истории США. На этом фоне неудивительно, что она во время своей политической карьеры активно занималась миграцией и проблемами нацменьшинств. А США традиционно лидирует среди стран, куда прибывают иммигранты.

Кроме того, Харрис довольно молодой политик — ей 59 лет. И 78-летний Трамп в случае ее выдвижения лишается одного из своих главных козырей — указывать на старость своего оппонента. Теперь уже Харрис может попытаться разыграть эту карту. Ну и главное: США — страна, где любят шоу. А первая темнокожая женщина, которая становится президентом, после всех сложностей, с которыми столкнулся Байден, — прекрасный сюжет для голливудского кино. С другой стороны, Трамп, рядом с которым просвистели пули, убившие в итоге бывшего пожарного, защищавшего свою семью, — возможно, еще более сильный сюжет.

Автор — программный менеджер Российского совета по международным делам

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