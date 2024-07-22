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Автоэксперт назвал причину популярности электромобилей в Европе

Эксперт: В Европе низкий уровень технического образования автомобилистов
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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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В Европе электромобиль уже стал массовым. Об этом обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов рассказал в понедельник, 22 июля. Также он назвал причину популярности электромобилей в Европе.

«А причина популярности электромобилей в Европе проста: низкий уровень технического образования рядового автомобилиста, который не позволяет оценить тот вред, который приносят электромобили окружающей среде», — сказал эксперт в беседе с RuNews24.ru.

При этом он отметил, что фактически набор динамики продаж электромобилей прекратился. Как свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в некоторых странах зафиксирован спад.

«К примеру, в июне в Германии продажи электромобилей упали на 18,1%, в Нидерландах — на 15%, во Франции — на 10,3%. Падает и доля электромобилей в продажах новых авто в странах ЕС: в июне 2024 года она составила 14,4%, притом что в июне прошлого года составляла 15,1%. Проще говоря, электромобили уже заняли весомую долю рынка, хотя, очевидно, предпосылок к ее дальнейшему и тем более взрывному росту нет никаких», — продолжил специалист.

Эксперт добавил, что если рассматривать в совокупности рынок Евросоюза, Великобритании и стран EFTA (Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), то крупнейшим иностранным «электрическим» игроком по-прежнему остается Tesla, которая, правда, теряет рыночную долю: 2,4% в первом полугодии 2024 года против 2,8% в прошлом году.

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Ранее, 18 июля, сервис «Авто.ру Бизнес» сообщил, что совокупная доля гибридов и электромобилей на авторынке России увеличилась к лету этого года до 4,3%, передает RT.

Так, за полугодие доля новых гибридных авто выросла более чем в 2,5 раза — с 1,1% до 2,7%, а доля новых электромобилей — на 0,2% (до 1,6%).

При этом за шесть месяцев текущего года в России продажи подержанных электромобилей увеличились на 10%, передает НСН.

Во втором квартале 2024 года продажи электромобилей увеличились на 15,2%, а продажи новых электрокаров за первое полугодие выросли в 2,3 раза, составив 10,3 тыс. штук, пишет «Москва 24».

15 июня заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что более 30 столичных компаний, занимающихся электромобилестроением, входят в ОЭЗ «Технополис Москва». При этом 20 из них имеют статус резидента, сообщает 360.ru.

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