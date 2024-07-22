Смертельный укус: чем может обернутся вспышка вируса Чандипура в Индии

В Индии разбушевался смертоносный вирус Чандипура, которой оказался особенно опасным для детей. Лишь за несколько дней в штате Гуджарат на западе страны зафиксировали 50 случаев заражения, при этом 16 человек погибли. Как заявил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель, энцефалитную заразу распространяют москиты и клещи. Подробнее о том, что за болезнь и может ли она добраться до России, — в материале «Известий».

Внезапная вспышка вируса Чандипура в Индии: что произошло

Вирус Чандипура, или чандипусркий энцефалит, продолжает представлять серьезную проблему для общественного здравоохранения. Так, в июле 2024 года в штате Гуджарат зафиксировали 50 случаев заражения. Министр здравоохранения штата Рашикеша Патель уточнил, что на данный момент известно о 16 погибших. По словам чиновника, сообщения о трех случаях заболевания поступили также из других штатов.

Информация о распространении вируса была передана в каждый населенный пункт и общественные центры здоровья Гуджарата. Министерство здравоохранения штата поручило провести дезинсекцию и обеспечить интенсивную терапию пациентам.

Распространение болезни связывают с укусами москитов и клещей, пока активно ведутся исследования по данной теме. Лекарств и вакцины от вируса Чандипура не существует, основная борьба с ним сосредоточена на профилактических мерах.

К главным симптомам относятся лихорадка головная боль, судороги и потеря сознания. Рисков завоза вируса Чандипура в России нет. Согласно сообщению Роспотребнадзора, комары, которые являются переносчиками заболевания, не обитают на территории РФ.

Несмотря на продолжающиеся усилия по борьбе с распространением вируса Чандипура, спорадические вспышки подчеркивают необходимость постоянной бдительности и упреждающих мер. Способность вируса вызывать быстрое и тяжелое заболевание, делает его приоритетной задачей для органов здравоохранения.

Вирус Чандипура у человека: чем опасен, симптомы

Чандипура — вирус семейства Rhabdoviridae, который известен тем, что вызывает острый энцефалит, который в свою очередь может привести к воспалению головного мозга. Впервые его выявили в 1965 году в индийской деревне Чандипур штата Махараштра севернее Мумбаи: она и дала название вирусу.

По данным исследователей, вирус в основном передается самками песчаных мух, переносчиками также могут служить некоторые виды комаров и клещей. Подозревают, что мухи обитают в трещинах стен домов, сделанных из песка или грязи.

Ученые до сих пор не выяснили, где клещи и москиты «берут» вирус. Хотя впервые его обнаружили в Западной Африке, случаи заражения фиксируют только в Индии. Врач-Инфекционист из Индии Неха Растоги Панда допустила возможность в будущем масштабной вспышки заболевания. Ситуацию осложняет то, что вирус крайне сильно подвержен мутациям.

Инфекция представляет серьезную угрозу для детского населения (до 14 лет), особенно в Индии, где вспышки вируса сопровождается высокой смертностью. Так, в период с 2003 по 2004 год в центральной части страны уровень летальности достигал 56-57%. Всего инфекция затронула 329 детей, 183 из которых умерли. В 2009 году вирус заразил 52 человека и унес 15 жизней. В 2010 году вирусом заразились 50 человек, 16 умерли. Большинство инфицированных пациентов моложе 14 лет.

Болезнь проявляется высокой температурой, головной болью, рвотой, судорогами и потерей сознания. В тяжелых случаях возможно развитие комы. Диагностика осуществляется с помощью ПЦР-теста, а при ухудшении состояния необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Лечение направлено на облегчение симптомов предотвращение осложнений, так как специфическое противовирусное лечение отсутствует.

Ранняя диагностика имеет решающее значение и, как правило, подтверждается лабораторными исследованиями образцов крови и спинномозговой жидкости. Терапия включает в себя поддержания функций дыхательных путей, баланса жидкости и профилактику вторичных инфекций.

Меры предосторожности для путешественников

Для предотвращения заражения вирусными инфекциями во время поездок за рубеж необходимо соблюдать ряд профилактических мер. Так, перед планированием поездки рекомендуется пройти медицинское обследование и получить консультацию у врача относительно необходимости инъекции. Напомним, что вакцина является эффективным способом профилактики многих инфекционных заболеваний, распространенных в различных странах мира.

Кроме того, во время поездки следует избегать контакта с больными людьми и обязательно соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом, использовать антисептические средства для рук, избегать употребления сырой или недостаточно термически обработанной пищу, пить только бутилированную или кипяченную воду.

Необходимо также следить за своим состоянием здоровья и при первых признаках недомогания обратиться к врачу.

Когда обращаться к врачу после укуса насекомого

Москиты являются переносчиками множества болезней. Механизм распространения прост. Комар кусает человека, страдающего от того или иного заболевания, и напитывается зараженной кровью. При поворном укусе уже другого, здорового человека, — насекомое заражает и его. Отметим, что болезни, распространяемые москитами, в организме человека возникают не сразу. Для распространения вируса нужны дни, реже — недели.

Наиболее частым заболеванием, передаваемым через укус насекомого, является туляремия. Данная болезнь требует обязательной госпитализации и диагностики.

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В случае укуса зараженного насекомого важно принять своевременные меры для предотвращения развития инфекции и минимизации риска заражения. В первую очередь необходимо оценить состояние области поражения. Если насекомое все еще находится на коже, надо аккуратно удалить его, стараясь не раздавить. Место укуса стоит тщательно промыть проточной водой с мылом, чтобы удалить возможные патогены, которые находятся на поверхности кожи.

При появлении отека нужно приложить к укушенному месту холодный компресс или лед, завернутый в ткань. Это поможет снизить воспаление и уменьшит боль. Если же наблюдается ухудшения состояния, появляются первые признаки инфекции, такие как покраснения. Увеличение отека или гнойное выделение стоит обратиться за медицинской помощью.