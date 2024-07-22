Смертельный укус: чем может обернутся вспышка вируса Чандипура в Индии
В Индии разбушевался смертоносный вирус Чандипура, которой оказался особенно опасным для детей. Лишь за несколько дней в штате Гуджарат на западе страны зафиксировали 50 случаев заражения, при этом 16 человек погибли. Как заявил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель, энцефалитную заразу распространяют москиты и клещи. Подробнее о том, что за болезнь и может ли она добраться до России, — в материале «Известий».
Внезапная вспышка вируса Чандипура в Индии: что произошло
Вирус Чандипура, или чандипусркий энцефалит, продолжает представлять серьезную проблему для общественного здравоохранения. Так, в июле 2024 года в штате Гуджарат зафиксировали 50 случаев заражения. Министр здравоохранения штата Рашикеша Патель уточнил, что на данный момент известно о 16 погибших. По словам чиновника, сообщения о трех случаях заболевания поступили также из других штатов.
Информация о распространении вируса была передана в каждый населенный пункт и общественные центры здоровья Гуджарата. Министерство здравоохранения штата поручило провести дезинсекцию и обеспечить интенсивную терапию пациентам.
Распространение болезни связывают с укусами москитов и клещей, пока активно ведутся исследования по данной теме. Лекарств и вакцины от вируса Чандипура не существует, основная борьба с ним сосредоточена на профилактических мерах.
К главным симптомам относятся лихорадка головная боль, судороги и потеря сознания. Рисков завоза вируса Чандипура в России нет. Согласно сообщению Роспотребнадзора, комары, которые являются переносчиками заболевания, не обитают на территории РФ.
Несмотря на продолжающиеся усилия по борьбе с распространением вируса Чандипура, спорадические вспышки подчеркивают необходимость постоянной бдительности и упреждающих мер. Способность вируса вызывать быстрое и тяжелое заболевание, делает его приоритетной задачей для органов здравоохранения.
Вирус Чандипура у человека: чем опасен, симптомы
Чандипура — вирус семейства Rhabdoviridae, который известен тем, что вызывает острый энцефалит, который в свою очередь может привести к воспалению головного мозга. Впервые его выявили в 1965 году в индийской деревне Чандипур штата Махараштра севернее Мумбаи: она и дала название вирусу.
По данным исследователей, вирус в основном передается самками песчаных мух, переносчиками также могут служить некоторые виды комаров и клещей. Подозревают, что мухи обитают в трещинах стен домов, сделанных из песка или грязи.
Ученые до сих пор не выяснили, где клещи и москиты «берут» вирус. Хотя впервые его обнаружили в Западной Африке, случаи заражения фиксируют только в Индии. Врач-Инфекционист из Индии Неха Растоги Панда допустила возможность в будущем масштабной вспышки заболевания. Ситуацию осложняет то, что вирус крайне сильно подвержен мутациям.
Инфекция представляет серьезную угрозу для детского населения (до 14 лет), особенно в Индии, где вспышки вируса сопровождается высокой смертностью. Так, в период с 2003 по 2004 год в центральной части страны уровень летальности достигал 56-57%. Всего инфекция затронула 329 детей, 183 из которых умерли. В 2009 году вирус заразил 52 человека и унес 15 жизней. В 2010 году вирусом заразились 50 человек, 16 умерли. Большинство инфицированных пациентов моложе 14 лет.
Болезнь проявляется высокой температурой, головной болью, рвотой, судорогами и потерей сознания. В тяжелых случаях возможно развитие комы. Диагностика осуществляется с помощью ПЦР-теста, а при ухудшении состояния необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Лечение направлено на облегчение симптомов предотвращение осложнений, так как специфическое противовирусное лечение отсутствует.
Ранняя диагностика имеет решающее значение и, как правило, подтверждается лабораторными исследованиями образцов крови и спинномозговой жидкости. Терапия включает в себя поддержания функций дыхательных путей, баланса жидкости и профилактику вторичных инфекций.
Меры предосторожности для путешественников
Для предотвращения заражения вирусными инфекциями во время поездок за рубеж необходимо соблюдать ряд профилактических мер. Так, перед планированием поездки рекомендуется пройти медицинское обследование и получить консультацию у врача относительно необходимости инъекции. Напомним, что вакцина является эффективным способом профилактики многих инфекционных заболеваний, распространенных в различных странах мира.
Кроме того, во время поездки следует избегать контакта с больными людьми и обязательно соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом, использовать антисептические средства для рук, избегать употребления сырой или недостаточно термически обработанной пищу, пить только бутилированную или кипяченную воду.
Необходимо также следить за своим состоянием здоровья и при первых признаках недомогания обратиться к врачу.
Когда обращаться к врачу после укуса насекомого
Москиты являются переносчиками множества болезней. Механизм распространения прост. Комар кусает человека, страдающего от того или иного заболевания, и напитывается зараженной кровью. При поворном укусе уже другого, здорового человека, — насекомое заражает и его. Отметим, что болезни, распространяемые москитами, в организме человека возникают не сразу. Для распространения вируса нужны дни, реже — недели.
Наиболее частым заболеванием, передаваемым через укус насекомого, является туляремия. Данная болезнь требует обязательной госпитализации и диагностики.
В случае укуса зараженного насекомого важно принять своевременные меры для предотвращения развития инфекции и минимизации риска заражения. В первую очередь необходимо оценить состояние области поражения. Если насекомое все еще находится на коже, надо аккуратно удалить его, стараясь не раздавить. Место укуса стоит тщательно промыть проточной водой с мылом, чтобы удалить возможные патогены, которые находятся на поверхности кожи.
При появлении отека нужно приложить к укушенному месту холодный компресс или лед, завернутый в ткань. Это поможет снизить воспаление и уменьшит боль. Если же наблюдается ухудшения состояния, появляются первые признаки инфекции, такие как покраснения. Увеличение отека или гнойное выделение стоит обратиться за медицинской помощью.
На данный момент в России нет заболеваний, которые массово передаются подобным путем. Однако, для больше части возбудителей инфекции важно тепло. Следовательно, чем южнее обитают комары, тем большом количеством болезней они могут быть заражены. Например, такая инфекция как дирофиляриоз встречается чаще в таких местах как Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край. Гораздо реже регистрируются случаи на территориях с умеренным климатов — Московская, Рязанская и Липецкая области, регионы Урала.