«Москвич» анонсировал премьеру нового кроссовера

Автозавод «Москвич» представит новый семиместный кроссовер с индексом 8, который еще не поступил в продажу, на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», которая будет работать с 1 августа по 8 сентября. Об этом 22 июля компания сообщила в своем Telegram-канале.

Прежде автозавод не показывал модель «Москвич 8» широкой публике. В мае модель демонстрировали для представителей медиа в рамках мероприятия на заводе, которое посетил мэр столицы Сергей Собянин. Выпуск семиместного кроссовера на столичном автозаводе начнется в конце этого года.

Семиместный «Москвич 8» станет самой мощной и крупной моделью марки, его длина составляет 4824 мм при колесной базе 2830 м. Он будет доступен с безальтернативным бензиновым двигателем GDI (174 л.с.) в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Как и другие модели марки, «Москвич» представляет собой китайский JAC с другими шильдиками. Кроссовер является копией Sehol X8 Plus.

1 июля сообщалось, что по итогам первого полугодия автозавод «Москвич» реализовал свыше 10 тыс. автомобилей, в том числе почти 900 лифтбэков «Москвич 6» и около 700 электромобилей «Москвич 3е».