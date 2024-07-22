Правительство поддержало идею обязать нотариально заверять все договоры дарения

Правительство РФ поддержало с замечаниями законопроект, которым предлагается сделать обязательным нотариальное оформление сделок по дарению недвижимости. С отзывом кабмина ознакомились «Известия» 22 июля.

Поправки разработаны для превентивной защиты имущественных прав граждан — дарителей недвижимого имущества, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Это касается договоров дарения, которые заключаются с не состоящими с дарителями в близком родстве.

«Договоры дарения недвижимого имущества, по которым одаряемые не являются близкими родственники, — это социальный риск. На практике было много случаев, когда дарителя вводили в заблуждение. Особенно это касается социально незащищенных слоев населения — одиноких, пожилых граждан, лиц, страдающих от различных видов зависимости, страдающих различными видами психических и психологических заболеваний и отклонений, но не состоящих на соответствующем учете и юридически являющихся дееспособными», — пояснил эксперт.

В том числе речь идет и о вступивших в различные секты, а также другие запрещенные на территории России организации и объединения либо попавших под другое опасное влияние со стороны одаряемых.

Правительство в своем отзыве, по словам Груздева, указало, что поправки следует доработать.

«В частности, распространить требование о нотариальном заверении таких сделок на все ее формы, то есть в том числе и на договоры между родственниками — в них также бывают признаки давления. Кроме того, установление исключений из общего правила о нотариальной форме сделки на основании ее субъектного состава не согласуется с принципом равенства всех перед законом», — подчеркнул он.

Сейчас договор дарения недвижимости подлежит только государственной регистрации.

9 июля управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры», член Ассоциации юристов России Олег Дубинин рассказал «Известям», что покупка квартиры на аукционе на первый взгляд кажется заманчивой: цена ниже рынка, проверенный продавец (город, государство, банк), прозрачное оформление. Однако при такой сделке могут встречаться подводные камни.