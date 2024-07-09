Юрист рассказал о рисках при покупке квартиры на аукционе

Покупка квартиры на аукционе на первый взгляд кажется заманчивой: цена ниже рынка, проверенный продавец (город, государство, банк), прозрачное оформление. Однако при такой сделке могут встречаться подводные камни, рассказал «Известиям» 9 июля управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры», член Ассоциации юристов России Олег Дубинин.

Первый подводный камень — обеспечительный платеж, который зачастую нужно внести за право участия в аукционе. Взнос потом возвращается, но это может занять время, отметил специалист. Второй подводный камень — невозможность проверить квартиру перед покупкой.

«Часто продают квартиры, в которые отсутствует доступ. То есть посмотреть на состояние такой квартиры перед покупкой невозможно. Тут лучший вариант — пообщаться с соседями, участковым для определения, кому ранее принадлежала квартира, в каком состоянии она была, как и когда выезжали предыдущие собственники. Это не даст стопроцентную гарантию, но позволит более реалистично оценить состояние недвижимости», — рекомендовал Дубинин.

Также при покупке квартиры на аукционе есть вероятность, что в ней кто-то зарегистрирован, рассказал юрист.

«Часто при покупке ипотечных квартир продается не только квартира, но и проблема с зарегистрированными в ней гражданами. Нужно быть готовым, что зарегистрированные граждане могут не захотеть добровольно покинуть квартиру и придется достаточно долго судиться о снятии их с регистрационного учета или о выселении. Поэтому совет, как и в предыдущем пункте, — попробовать пообщаться с соседями и взвесить для себя целесообразность покупки квартиры с возможной перспективой потратить годы на суды», — сказал он.

Кроме того, на торги может быть выставлена квартира, собственник которой умер, а наследники не объявились. Однако в дальнейшем наследники могут заявить о себе.

«Конечно, ст. 302 ГК РФ о добросовестном приобретателе здесь защитит нового собственника, но возможность потрепать нервы остается. Поэтому нужно и в этом случае закладывать в низкую цену квартиры возможные траты на юриста для возможного суда с наследниками», — предупредил Дубинин.

Еще один подводный камень — долги по коммунальным платежам и состояние коммуникаций.

«Часто люди, приобретая квартиры с аукциона, не акцентируют внимание на задолженности по коммунальным услугам. Здесь всегда нужно получить от продавца сведения о наличии/отсутствии долгов за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями. Состояние коммуникаций проверить сложнее. Физически (при отсутствии доступа в квартиру) сделать это часто невозможно. Здесь оптимальный вариант — связаться с ресурсоснабжающими организациями и уточнить у них наличие коммуникаций. Эта информация не носит закрытый характер и ее смогут предоставить даже постороннему лицу», — заключил эксперт.

В июне в компании «Этажи» сообщили, что средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в России за месяц снизилась до 132,1 тыс. рублей. Самое значительное снижение стоимости зафиксировано в Екатеринбурге, Омске, Челябинске.