В России произошло 669 ДТП за прошедшие выходные

За прошедшие выходные (20–21 июля) на российских дорогах произошло 669 ДТП, в которых погибли 84 и были травмированы 892 человека. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 109 ДТП, в результате которых трое детей погибли, еще 121 юный участник дорожного движения получил ранения. Об этом 22 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Так, в Орле водитель легковой автомашины наехал на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП подросток, который находился без сопровождения взрослых, погиб.

В Набережных Челнах водитель легкового автомобиля совершил наезд на 14-летнюю велосипедистку, которая, не спешиваясь, пересекала проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Велопрогулку она совершала без сопровождения взрослых.

Кроме того, в Смоленской области на 373 км федеральной автодороги Москва – Рославль – граница с Республикой Беларусь молодая женщина-водитель не справилась с управлением легковой иномаркой и совершила опрокидывание на проезжей части с последующим съездом в кювет. В результате ДТП погиб ее 14-летний брат, который находился на переднем пассажирском сиденье и в нарушение правил перевозки не был пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на соблюдение водительской дисциплины. Это качество особенно необходимо водителю, если в салоне автомашины рядом с ним находятся дети-пассажиры, перевозить которых следует с соблюдением всех действующих требований безопасности. Госавтоинспекция также напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными во время управления транспортным средством в населенных пунктах. Поведение детей вблизи проезжей части зачастую непредсказуемо, отметили в ведомстве.

Оставленный без присмотра взрослых ребенок может неожиданно выехать на проезжую часть на велосипеде, самокате или выбежать из-за припаркованного автомобиля либо других предметов и конструкций, ограничивающих обзор водителю. В ведомстве призвали заранее снижать скорость движения при приближении к пешеходным переходам и всегда быть готовым немедленно отреагировать на возможное резкое изменение дорожной ситуации.

«Кроме того, обращаем внимание родителей на контроль досуга и поведения детей во время летних каникул. Отсутствие такого контроля со стороны взрослых, к сожалению, нередко приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения, поскольку летом они много времени проводят во дворах и на улицах, а во время активного отдыха часто забывают о соблюдении элементарных правил безопасного поведения на дороге», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

16 июля Госавтоинспекция сообщила, что по итогам первой половины текущего года в Москве зарегистрировано 148 ДТП с участием автомобилей краткосрочной аренды. В таких авариях четыре человека погибли и 168 получили ранения.