В Псковской области начали подготовку к концерту мотоклуба «Ночные волки»

Приготовления к концерту российского мотоклуба «Ночные волки» начались в Псковской области, где байкеры в 80-ю годовщину освобождения Пскова от немецкой оккупации обещали провести грандиозное шоу. Об этом 22 июля рассказывают «Известия».

Он уточнил, что, как и ранее, гостей мероприятия ожидают яркие огни, мототрюки и мощная музыка. «Ночные волки» соберут на одной сцене дым и пламя, свет и звук, артистов и движущиеся машины.

Как рассказал постановщик байк-шоу Сергей Воробьев, площадка будущего концерта наполнена сакральными символами.

«Мы сделали такой символ Сталинграда — это как раз дети, которые держат крокодила, которые не выпустили зло. Подъем его на 11 м высоты. Плюс ко всему он вращается, и еще водяные струи делаются», — отметил он, говоря об одной из конструкций.

Рядом с площадкой уже находится техника времен Великой Отечественной войны, сферы для трюков.

«Там стробоскопы, мощный световой поток корабельного прожектора. Будут установлены огневые фоги, которые девятиметровым пламенем будут освещать всё это действо», — поделился планами инженер по спецэффектам Сергей Пинькин.

Центральным элементом площадки станет боевой грузовик из австралийского боевика «Безумный Макс». Он уже проехал тысячи километров по всей стране, включая прифронтовые регионы. Со стороны машина выглядит как бензовоз, но на самом деле это передвижная сцена.

«Изборский холм — место с сильнейшей энергетикой. Во-первых, он стоит на поле, где за тысячелетнюю историю России в жестких битвах неоднократно проливалась кровь. А во-вторых, к его подножию сотни паломников каждый год привозят землю из самых священных для нашей страны мест», — объяснил корреспондент выбор территории для проведения байк-шоу.

Приехавшая на праздник делегация из Донбасса привезла из региона его частицу — камень из Тореза.

«В знак мира, чтобы побыстрее настал мир», — пояснила уроженка Тореза Ирина Горланова.

В основании священного холма земля и камни из городов-героев и городов воинской славы, ил со дна Северного Ледовитого океана, лунный грунт, песок из Палестины и Херсонеса.

Бессменный лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) отметил, что на псковщине и думается, и дышится по-другому.

«Сегодня уже мы вторую ночь, второй вечер встречаем такой неповторимый закат. Как будто крест на Изборском холме касается неба. Преображается площадка — она оживает, наполняется людьми, кипят страсти. В ней творчество бурлит, клокочет, что-то новое, что привнесено сюда со всей России», — отметил он.

Мероприятие состоится в пятницу, его гостями станут тысячи мотоциклистов.

В мае около Музея Победы в Москве прошло открытие мотосезона. Члены клуба «Ночные волки» тогда же передали музею монеты, которые будут использоваться для выплавки монумента героям Великой Отечественной войны.