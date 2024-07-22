Опубликованы кадры момента взрыва в здании в Апшеронске

Момент взрыва газа в Апшеронске 22 июля попал на видео. Кадры с места происшествия публикуют «Известия».

Врыв газа в магазине, расположенном в двухэтажном здании в Апшеронске, произошел ранее в этот день. Здание обрушилось на площади 100 кв. м., за этим последовал пожар на 30 кв. м. Пострадали, предварительно, 14 человек. Один человек спасен из-под завалов, добавили в МЧС по региону.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте происшествия разрушился торговый ряд.Он уточнил, что идет разбор завалов, на месте работают порядка 30 специалистов спасательно-аварийных служб и 10 единиц техники.

Новость дополняется