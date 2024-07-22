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МВД затруднит доступ водителям к различному мототранспорту

«Ъ»: МВД устранит законодательную лазейку с правами на мототранспорт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МВД РФ планирует прикрыть законодательную лазейку, которая позволяет водителям автомобилей получать без обучения и экзаменов право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем. Об этом 22 июля сообщает «Коммерсантъ».

Такая возможность появилась в законе «О безопасности дорожного движения» весной текущего года в результате принятия двух пересекающихся поправок, и некоторые водители уже успели ею воспользоваться, говорится в сообщении.

Одна из поправок предусматривала, что при открытии категории B автоматически открывается категория B1, которая позволяет водить трициклы и квадрициклы. При этом в конце прошлого года обладателям выдаваемых ГИБДД удостоверений разрешили водить специальную внедорожную технику категории АI (квадроциклы, снегоходы и прочее) без получения в органах Гостехнадзора прав тракториста-машиниста.

Предполагается, что водителей, которые смогли воспользоваться этой возможностью, менять права не обяжут. Впрочем, при выдаче новых удостоверений в ведомстве предлагают новую схему. Если в правах напротив категории B1 отметок нет, водитель сможет управлять только транспортными средствами и спецтехникой с автопосадкой. Для езды с мотопосадкой потребуется категория А или категория B1 с отметкой MS, для которой предстоит пройти обучение.

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