Российские школьники отправились на летний отдых в КНДР

Почти 250 российских школьников в понедельник, 22 июля, отправились на летний отдых в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) из Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Кадры показали «Известия».

Как следует из видео, в КНДР полетели в том числе участники «Движения первых», а также школьники из ЗАТО Фокино Приморского края.

Рейс вылетел в Пхеньян из аэропорта Владивостока. Школьники проведут 10 дней в международном лагере «Сондовон» и вернутся в Россию 2 августа.

В составе делегации дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Воронежской, Оренбургской областей, Краснодарского и Красноярского краев и других регионов России.

В день вылета школьникам выдали синие галстуки и ленточку в виде триколора. С собой они также везут различные национальные атрибуты, чтобы рассказать новым друзьям из КНДР о культуре России.

«Победа будет за нами!» — прокричали дети перед посадкой на самолет, летящий в Пхеньян.

Лагерь «Сондовон» построили около 60 лет назад в корейском Вонсане на берегу Восточного моря, а в 2014 году его реконструировали и открыли для отдыха детей и подростков со всего мира.

Ранее, 9 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать углублять отношения с КНДР в разных сферах. В тот же день Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что делегация КНДР в составе представителей Военного университета имени Ким Ир Сена посетит РФ.

В середине июня президент РФ Владимир Путин находился с госвизитом в Северной Корее, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам визита был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве