Трое граждан Монголии погибли и пять пострадали при опрокидывании автобуса на Алтае
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- Трое граждан Монголии погибли и пять пострадали при опрокидывании автобуса на Алтае
Трое граждан Монголии погибли и пять пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Об этом 22 июля сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
Уточняется, что авария произошла утром на 853 километре федеральной автомобильной дороги Р-256 Чуйский.
«По предварительной информации пять человек травмировано, из них один ребенок, погибло три человека (граждане Монголии)», — указали в МЧС.
В настоящее время сотрудники ведомства проводят аварийно-спасательные работы.
Подробности ДТП уточняются.
Ранее, 20 июля, в МВД России по Удмуртии сообщили, что в Ижевске шесть человек пострадали в результате столкновения двух рейсовых автобусов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.