Глава Смоленской области сообщил об уничтожении дрона-камикадзе ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон-камикадзе в Вяземском районе Смоленской области. Об этом 22 июля сообщил глава региона Василий Анохин.
«Текущей ночью нашей ПВО предотвращена очередная попытка атаки дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области. Запущенный киевским режимом БПЛА уничтожен в воздухе. Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Анохин также призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также добавил, что оперативные службы работают на месте события.
Ранее, 20 июля, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о сбитом в регионе беспилотнике. Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.