Медведев пожелал Байдену здоровья после его выхода из президентской гонки
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на выход нынешнего президента США Джо Байдена из президентской гонки. Сообщение появилось 22 июля в его Telegram-канале.
«Байден всё… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — написал зампред Совбеза.
Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. Глава США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако затем сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.
Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена – Харрис, а не Белого дома.
Политолог Игорь Никулин назвал прогнозируемым выход Байдена из предвыборной гонки. Политолог также указал на то, что для всех был очевидным факт невозможности Байдена исполнять обязанности президента следующие четыре года. Ведь если срок назад у него и так были проблемы со здоровьем, то в следующий период всё только усугубится.