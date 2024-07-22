Индия эвакуировала 4,5 тыс. студентов из охваченной протестами Бангладеш

Индия эвакуировала 4,5 тыс. студентов из Бангладеш на фоне беспорядков против системы квотирования при трудоустройстве. Об этом 21 июля сообщили в МИД страны.

«На сегодняшний день в Индию вернулись более 4,5 тыс. индийских студентов», — говорится в пресс-релизе.

По данным МИДа, из Бангладеш эвакуированы также граждане Непала, Мальдив и Бутана. Посольство Индии в Дакке поддерживает регулярные контакты с местными властями в целях обеспечения безопасности индийских граждан, уточнили в ведомстве.

Протесты в стране продолжаются уже на протяжении нескольких недель. Их участники недовольны возвратом системы квот на замещение государственных должностей, которая действовала с 1972 по 2018 год для членов семей тех, кто сражался в войне за независимость от Пакистана в 1971 году. Высокий суд Бангладеш решил восстановить ее, снова зарезервировав 30% постов.

19 июля стало известно, что правительство государства на фоне растущих студенческих беспорядков отключило доступ к сети интернет во всей стране. Тогда сообщалось о как минимум 39 погибших.

На следующий день сообщалось, что полиция в Бангладеш применила боевые патроны против демонстрантов, которые вышли с акцией протеста из-за системы квот на государственные должности.