Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли огневой удар по опорному пункту и легкобронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечив продвижение штурмового отряда на авдеевском направлении. Об этом 22 июля сообщило Министерство обороны России.

Экипаж ТОС, используя особенности рельефа местности, выдвинулся на позицию и залпом 220-миллиметровых термобарических реактивных снарядов нанес огневое поражение по ранее полученным координатам. Не теряя времени, военнослужащие перевели боевую машину в походное положение и, применив противоогневой маневр, покинули позицию. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Ну сами знаете, работаем по площадям, противник очень сильно их боится, потому что это очень грозное оружие и таких еще аналогов пока нет ни у кого. Где-то от нее укрыться невозможно, именно поэтому ее враг так опасается и считает целью №1», — сообщил командир боевой машины с позывным Патриот.

В Минобороны пояснили, что применение военнослужащими термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение личного состава, укрывшегося в окопах, укрепленных сооружениях и легкобронированной технике.

«Данная машина хорошо работает по площадным целям, отрабатывают точно и четко. С личным составом работаю около года. За этот год уже всё слажено. Проблем нет, понимаем с полуслова. Нас вызывают тогда, когда пехоте тяжело, чтобы меньше было потерь», — рассказал командир группы отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с позывным Циркон.

Специалисты РХБЗ Центрального военного округа (ЦВО) отмечают высокую огневую мощь боевых машин ТОС-1А благодаря их высокой эффективности при поражении заглубленных позиций, наблюдательных пунктов в различных условиях обстановки.

«Установка очень простая в использовании, всё очень просто, интуитивно понятно и эргономично. Наводиться можно в течение минуты. Мы ставим для себя такую задачу, работаем по опорным пунктам противника», — поделился наводчик-оператор с позывным Князь.

За время проведения специальной военной операции более 1 тыс. военнослужащих подразделений РХБЗ ЦВО были отмечены государственными и ведомственными наградами, добавили в Минобороны.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум эшелонам ВСУ в районе Барвенково в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате этих ударов ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и 60 единиц военной техники, среди которой 14 бронеавтомобилей MaxxPro производства США, 10 канадских боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, пять ремонтно-эвакуационных машин, две боевые машины разведки и более 20 грузовых автомобилей.

До этого, 16 июля, сообщалось, что экипажи ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ. Успешная работа российских тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым группам новороссийских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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