Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям российских десантников на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожая укрепленные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что ночью незаметно для противника «Солнцепек» выезжает на боевую позицию в сторону противника и отправляет пакеты 220-миллиметровых термобарических снарядов, выжигая всё живое на украинских позициях.

В Минобороны пояснили, что, попадая в цель, термобарический снаряд воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожают всё живое на украинских позициях.

Работать ночью расчетам боевых машин приходится чаще, чем днем. Это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Украинские боевики, которые избежали зоны поражения российских тяжелых огнеметов, чаще всего предпочитает покинуть позиции и отступить.

Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.

Успешная работа российских тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым группам новороссийских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку, добавили в министерстве.

Ранее в этот день сообщалось, что расчеты МТ-12 «Рапира» уничтожили замаскированные минометы и живую силу ВСУ. Российские артиллеристы работают практически круглосуточно в любую погоду. Их задача — поразить цель по заданным координатам в любой момент. Боевая работа противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют «снайперской винтовкой» за простоту, точность и безотказность в эксплуатации.

Накануне, 15 июля, Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на авдеевском направлении. Командир боевой машины с позывным Назар добавил, что у ВСУ почти не осталось военной техники. Недавно артиллеристы охотились за единственным БМП, но в основном их цели теперь — живая сила противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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