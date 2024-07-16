Расчеты МТ-12 «Рапира» уничтожили замаскированные минометы и живую силу ВСУ

Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные минометы калибра 82 мм и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России 16 июля показало работу российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделения противника обнаружили военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кадры объективного контроля подтвердили попадание всех снарядов по целям.

«100-миллиметровое орудие «Рапира» для поражения живой силы, опорных пунктов, блиндажей и техники. Наши ребята все уже с большим боевым опытом. Ребята — молодцы, каждый знает свою работу», — отметил командир орудия с позывным Путник.

Российские артиллеристы работают практически круглосуточно в любую погоду. Их задача — поразить цель по заданным координатам в любой момент.

В Минобороны РФ подчеркнули, что снаряды украинских боевиков летят куда попало и не попадают в цель, в отличие от снарядов военнослужащих ВС РФ. Кроме того, за «Рапирами» идет настоящая охота. После каждого выстрела противник пытается отследить, откуда по нему стреляли.

Боевая работа противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют «снайперской винтовкой» за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Темп стрельбы — до шести выстрелов в минуту без восстановления наводки. Дальность стрельбы — более 7 км. Орудие способно вести огонь не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций.

Накануне, 15 июля, Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на авдеевском направлении. Командир боевой машины с позывным Назар добавил, что у ВСУ почти не осталось военной техники. Недавно артиллеристы охотились за единственным БМП, но в основном их цели теперь — живая сила противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».