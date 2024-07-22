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Для авианосца «Адмирал Кузнецов» начали формировать летный состав

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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В настоящее время формируется летный костяк отдельных корабельных истребительных авиаполков, который будет готов выполнять полеты на авианосец, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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По их словам, тренировки проводятся над Кольским полуостровом и Баренцевым морем днем и ночью, в любую погоду. В ходе учебных полетов отрабатывается боевое применение по воздушным и наземным целям.

За семь лет, что «Кузнецов» находится в ремонте, многие летчики ушли на пенсию, а те, кто пришли им на смену, не имеют практического опыта полета с авианосца, и им только предстоит это освоить, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«У корабельных летчиков есть специфические болезни. Резкое торможение самолета на палубе авианосца очень сильно влияет на глаза, на спину, и поэтому они долго летать не могут. И сейчас, скорее всего, там очень мало осталось летчиков, которые еще помнят, как садиться на палубу авианосца. Семь лет — срок большой. Сейчас создается костяк пилотов, которые, по сути, заново будут осваивать искусство посадки на корабль», — пояснил он.

Часть палубных истребителей, которые размещались на «Кузнецове», на время его ремонта были привлечены к охране арктических рубежей. Они по ротации несли боевую службу на Новой Земле и в других районах Арктики. При этом экипажи морской авиации продолжали ежегодно тренироваться на научно-испытательных тренажерах корабельной авиации (НИТКА) в Краснодарском крае (Ейск) и в Крыму. Эти тренажеры полностью имитируют палубу авианесущего крейсера с тормозными тросами, стартовым трамплином и навигационным оборудованием. Однако отработка посадки на тренажерах не может заменить реальную работу на палубе корабля, отметил Дмитрий Болтенков.

«Авианосец в море сильно отличается от тренажера. НИТКА не подвержены качке. Сейчас, можно сказать, ситуация будет похожа на начало 1990-х годов, когда «Кузнецов» ушел с Черного моря на Север, и для него надо было формировать авиакрыло. Надо будет оживить корабль после долгих лет ремонта. Оживить его не как корабль, который способен ходить по морю, а как корабль, который способен нести палубные самолеты и выпускать их в небо. Фактически у авианосца будет вторая жизнь», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Палубная привычка: для авианосца «Адмирал Кузнецов» формируют летный состав

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