Общественники предлагают ввести санэпидэкспертизу перед началом работы кафе

Нужно вернуть в качестве обязательного условия начала деятельности кафе и ресторанов их санэпидэкспертизу, следует из протокола, с которым ознакомились «Известия». Такую меру обсуждали на совместном совещании общественного совета при Роспотребнадзоре и консультативного совета по защите прав потребителей, которое состоялось в конце июня. На нем эксперты подробнее обсуждали меры ужесточения на рынке, которые могли бы оградить людей от отравлений опасными возбудителями.

Автором инициативы выступило Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. Глава организации Александр Мельцер сказал «Известиям», что до 2009 года регулятор придерживался такой системы: весь общепит на старте проходил санитарно-эпидемиологическую проверку.

Далее ее отменили, чтобы упростить бизнесу жизнь, рассказал он. С тех пор предприятия должны были уведомлять Роспотребнадзор о начале своей работы, регулятор заносил заведения в одноименный реестр. На его основе составляли расписание плановых проверок. Но в 2022 году на этот вид надзора ввели мораторий, после чего фактически любая деятельность общепита стала ненаказуемой, напомнил эксперт.

«Мы уверены, что контроль за этой отраслью должен быть, в той или иной степени. Например, Роспотребнадзор должен перед открытием заведения удостовериться, что у кафе есть проточная вода, необходимый инвентарь и созданы условия для чистой работы», — отметил он.

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Чисто там: санэпидэкспертизу на старте работы общепита хотят сделать обязательной