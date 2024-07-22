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В Минфине оценили влияние ключевой ставки на бюджетные доходы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Возможное изменение ключевой ставки Центробанка в июле не повлияет на доходы бюджета от налога на вклады в 2024 году, заявила в интервью «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. Дело в том, что в этом году россияне заплатят за доходы с депозитов за 2023-й — тогда максимальный уровень ключевой на начало месяца составлял 15%.

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«Поэтому оценка доходов бюджета по этой статье — порядка 100 млрд рублей — адекватна и достаточно реалистична», — сказала она.

Как отметила Елена Лебединская, НДФЛ с депозитов в этом году будет поступать впервые. Доход от процентов по вкладам облагается налогом сверх фиксированной величины, зависящей от ключевой ставки, объяснила она.

Сейчас для расчета необлагаемой налогом суммы нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки в течение года, когда были получены проценты. Однако учитывается максимальная величина ставки ЦБ лишь на начало каждого месяца. В этом году с дохода выше этого уровня придется заплатить НДФЛ 13%, если же поступления окажутся более 5 млн рублей — 15%. Сбор за прошедший год нужно заплатить до 1 декабря 2024-го.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Значимых рисков недопоступления доходов в бюджет нет»

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