В Минфине улучшат управление долгами на региональном уровне
Минфин будет совершенствовать управление доходами и задолженностью в том числе на региональном уровне, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента доходов Министерства финансов Елена Лебединская. Она уточнила: это предусмотрено в поправках в Бюджетном кодексе.
«Перед нами стоит много приоритетных задач, обозначенных президентом. Поэтому основная работа с доходами направлена на достижение максимальной прозрачности при администрировании доходов и привлечение дополнительных средств», — отметила она.
Ведется постоянная работа над регламентацией и организацией процесса прогнозирования доходов, а также над улучшением собираемости и управления долгами, заключила Елена Лебединская.
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«Значимых рисков недопоступления доходов в бюджет нет»