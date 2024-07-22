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В Минфине улучшат управление долгами на региональном уровне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Минфин будет совершенствовать управление доходами и задолженностью в том числе на региональном уровне, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента доходов Министерства финансов Елена Лебединская. Она уточнила: это предусмотрено в поправках в Бюджетном кодексе.

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«Перед нами стоит много приоритетных задач, обозначенных президентом. Поэтому основная работа с доходами направлена на достижение максимальной прозрачности при администрировании доходов и привлечение дополнительных средств», — отметила она.

Ведется постоянная работа над регламентацией и организацией процесса прогнозирования доходов, а также над улучшением собираемости и управления долгами, заключила Елена Лебединская.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Значимых рисков недопоступления доходов в бюджет нет»

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