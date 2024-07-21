В Белоруссии прокомментировали ситуацию на западных границах страны
Соседние страны Евросоюза (ЕС) не слышат призывов Минска нормализовать работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом заявил 21 июля глава госпогранкомитета страны Константин Молостов в интервью телеканалу ОНТ на YouTube-канале.
Он отметил, что в Минске всегда выступают с предложением «вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска».
Молостов сообщил, что недавно посетил пункт пропуска «Варшавский мост», расположенный на границе с Польшей. Он увидел, какие неудобства приходится терпеть гражданам.
«Белорусская сторона, белорусские пограничники и таможня ритмично работают, выполняют договоренности, свои обязанности», — подчеркнул он.
В свою очередь, пограничники со стороны Польши работают нескоординированно.
Ранее, 17 июля, сообщалось, что Польша собирается начать новую миссию по защите границы с Белоруссией с 1 августа. Будет создана миссия «Безопасное Подлясье», в которой примут участие 17 тыс. военных. По словам главы польского минобороны Владислава Косиняк-Камыша, в отношении страны якобы ведется гибридная война.
В мае премьер-министр Дональд Туск заявил о создании буферной зоны шириной примерно 200 м от линии границы с Белоруссией. Позднее, 2 июня, уточнялось, что в общей сложности она затронет 27 областей — в основном будет на территории Гайновского района и в одном месте в Белостокском. Однако уже на следующий день в Варшаве заявили, что инициативу решено отложить, но приграничье будет усилено сотней военных.