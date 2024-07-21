Спецслужба Грузии начала опрашивать вернувшихся с Украины военных
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала опрашивать граждан, которые вернулись с Украины после участия в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает 21 июля телекомпания Mtavari.TV.
Уточняется, что двое грузинских военных Надим Хмаладзе и Важи Цецадзе были вызваны в СГБ по делу о «попытке государственного переворота». Однако на допрос они не явились. Их опросят в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде.
Ранее, 22 апреля, суд в России заочно вынес приговор двум гражданам Грузии, которые служили в рядах украинской армии в качестве наемников. Их приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы. Они прибыли на территорию Украины в марте 2022 года и с целью получения материального вознаграждения вступили в ряды «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая организация). Граждане Грузии прошли военную подготовку и участвовали в конфликте против Вооруженных сил (ВС) РФ до февраля 2024 года.
11 марта, в Тбилиси выразили озабоченность в связи с недружественными действиями Киева в отношении грузинского народа. Кабинет министров подчеркнул, что Грузия на протяжении двух лет выражала солидарность украинскому государству, а также осуждала действия России в отношении страны, присоединившись к более чем 600 решениям различных платформ по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.