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Спецслужба Грузии начала опрашивать вернувшихся с Украины военных

Mtavari.TV: СГБ Грузии опрашивает вернувшихся с Украины военных
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Фото: TASS/EPA/Zurab Kurtsikidze
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Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала опрашивать граждан, которые вернулись с Украины после участия в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает 21 июля телекомпания Mtavari.TV.

Уточняется, что двое грузинских военных Надим Хмаладзе и Важи Цецадзе были вызваны в СГБ по делу о «попытке государственного переворота». Однако на допрос они не явились. Их опросят в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде.

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Ранее, 22 апреля, суд в России заочно вынес приговор двум гражданам Грузии, которые служили в рядах украинской армии в качестве наемников. Их приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы. Они прибыли на территорию Украины в марте 2022 года и с целью получения материального вознаграждения вступили в ряды «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая организация). Граждане Грузии прошли военную подготовку и участвовали в конфликте против Вооруженных сил (ВС) РФ до февраля 2024 года.

11 марта, в Тбилиси выразили озабоченность в связи с недружественными действиями Киева в отношении грузинского народа. Кабинет министров подчеркнул, что Грузия на протяжении двух лет выражала солидарность украинскому государству, а также осуждала действия России в отношении страны, присоединившись к более чем 600 решениям различных платформ по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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