Сбой в работе Windows затронул 8,5 млн устройств по всему миру
Глобальный сбой в работе Microsoft затронул 8,5 млн компьютеров. Система рухнула из-за обновления программы CrowdStrike, передает телеканал «Известия». Неполадки привели к широким социальным последствиям. Сбой парализовал работу банков, авиакомпаний, больниц и СМИ во многих странах мира. В Минцифры сообщили, что Россию проблема не затронула. Это объяснили тем, что в нашей стране практически нет решений CrowdStrike.
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