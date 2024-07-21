В России появится центр по изучению солнечной активности
В России появится первый национальный гелиогеофизический центр, который позволит точнее предсказывать вспышки на Солнце. Его возведут на базе Байкальской астрофизической обсерватории в Иркутской области, сообщает телеканал «Известия». По задумке центр станет крупнейшим в России, его оснастят необходимой современной аппаратурой. Там появятся уникальные телескопы, которые позволят видеть более мелкие вспышки на солнце. Строительство должно завершиться через шесть лет.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.