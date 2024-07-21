Экс-министра спорта Дагестана Магомедова госпитализировали из СИЗО №1 в Москве

Бывшего министра спорта Дагестана, экс-мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова госпитализировали из СИЗО № 1 в Москве («Матросская Тишина»). Об этом 21 июля сообщает источник «Известий».

Магомедова нашли в камере в ночь на 20 июля с множественными ранами предплечья. Ему вызвали скорую помощь, а затем госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Как отмечает ряд Telegram-каналов, характер ран может указывать на возможную попытку суицида.

Магомедов был задержан 2 октября 2023 года. Тогда отмечалось, что расследование дела может касаться хищения бюджетных средств в 2012–2021 годах. В этот период Магомедов занимал пост министра физической культуры и спорта Дагестана. Как выяснили тогда «Известия», у казначейства, счетной палаты республики, а также Счетной палаты России были вопросы к региональному ведомству по расходованию бюджетных средств.

Во время обысков у фигуранта дома изъяли большое количество оружия, а также документы. Правоохранители обнаружили ящики с черной икрой, драгоценности, денежные средства и паспорта.