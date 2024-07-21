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На Украине майор ВСУ застрелил пограничника на почве ревности

«Общественное»: майор ВСУ застрелил пограничника в Тернополе
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Фото: TASS/Zuma
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Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил пограничника на почве ревности. Об этом сообщает 21 июля украинский телеканал «Общественное ТВ» со ссылкой на представителя спецпрокуратуры Западного региона Юлию Шевченко.

Инцидент произошел в одной из гостиниц Тернополя. Офицер несколько раз выстрелил в 25-летнего бойца госпогранслужбы. От полученных ранений он скончался.

Правоохранительные органы задержали офицера по ст. 208 УПК Украины (предусматривает задержание без соответствующего постановления следствия или суда). Военнослужащему планируют предъявить обвинения в умышленном убийстве, после чего избрать меру пресечения.

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Ранее, в июне 2023 года, снайпер ВСУ расстрелял на почве ревности семью из трех человек в Николаевской области. После этого боевик покончил жизнь самоубийством.

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