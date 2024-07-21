На Украине майор ВСУ застрелил пограничника на почве ревности
Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил пограничника на почве ревности. Об этом сообщает 21 июля украинский телеканал «Общественное ТВ» со ссылкой на представителя спецпрокуратуры Западного региона Юлию Шевченко.
Инцидент произошел в одной из гостиниц Тернополя. Офицер несколько раз выстрелил в 25-летнего бойца госпогранслужбы. От полученных ранений он скончался.
Правоохранительные органы задержали офицера по ст. 208 УПК Украины (предусматривает задержание без соответствующего постановления следствия или суда). Военнослужащему планируют предъявить обвинения в умышленном убийстве, после чего избрать меру пресечения.
Ранее, в июне 2023 года, снайпер ВСУ расстрелял на почве ревности семью из трех человек в Николаевской области. После этого боевик покончил жизнь самоубийством.