Cнайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял семью из трех человек в Николаевской области. Об этом в субботу, 10 июня, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что 24-летний военнослужащий дезертировал из своей части в Вышгородском районе Киевской области. Кроме того, он украл автомат Калашникова своего сослуживца.



Затем снайпер приехал в поселок Арбузинка Николаевской области, где застрелил свою знакомую, ее мужа и мать. После этого боевик покончил жизнь самоубийством.



По предварительным данным, военнослужащий расстрелял семью на почве ревности.

6 июня стало известно, что Следственный комитет России начнет расследование после обнародования видео, на котором взятый в плен украинский боевик нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) признался в убийстве мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что пленный снайпер украинского полка «Азов» вместе с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, а после надругался над убитой женщиной.