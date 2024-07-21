Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с помощью дрона самолетного типа.
Попытка была пресечена в 16:50 мск.
За ночь средства ПВО сбили пять украинских дронов в акватории Черного моря. Также были уничтожены три беспилотника над Белгородской областью. Кроме этого две ракеты ATACMS сбиты над Херсонской областью.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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