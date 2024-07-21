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Названы самые популярные города России для отдыха в бархатный сезон

«Яндекс Путешествия»: самый популярный город для отдыха в бархатный сезон — Москва
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал данные по поиску и бронированию ж/д билетов и выяснил, какие города пользуются наибольшей популярностью в бархатный сезон. Самыми популярными стали Москва и Санкт-Петербург. Результатами своих наблюдений аналитики поделились с «Известиями» 21 июля.

Согласно данным по спросу на билеты на поезда, россияне уже активно планируют отдых в пределах России с августа по конец октября. Билеты в Москву и Петербург берут в среднем за два месяца до поездки, средняя стоимость билетов составляет 4700 рублей на поезд до Москвы и 4500 рублей на поезд до Санкт-Петербурга. Москва в бархатный сезон стала самым популярным городом, куда россияне из разных городов планируют отправиться на поезде.

Подготовка к путешествию в бархатный сезон начинается задолго до поездки, когда есть в наличии выгодные по цене билеты. Так, проводить конец лета и начало осени путешественники любят и на юге, например в Адлере и Анапе. Билеты в Анапу туристы начинают бронировать раньше всего — в среднем за 71 день. Средняя цена на поезд — 4800 рублей. Готовиться к путешествию в Адлер начинают тоже заранее, в среднем за 64 дня. Средняя цена билета — 3700 рублей. Также популярны и другие города на юге: Краснодар (средняя цена билета — 2700 рублей), Сочи (3200 рублей) и Новороссийск (4700 рублей). Билеты в эти локации начинают искать и бронировать уже в начале лета, в среднем за два месяца до начала поездки. В среднем за 66 дней начинают готовиться также к посещению Симферополя (средняя цена билета — 6600 рублей).

Внутренний пир: более половины туристов удовлетворил отдых в России
Однако 80% россиян готовы тратить на путешествия по стране до 15 тыс. рублей

Популярными направлениями также стали такие города, как Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Средняя стоимость железнодорожного билета в Ростов-на-Дону в сезон составляет 3600 рублей, билеты начинают брать не ранее чем за 61 день до начала поездки. Поездка в Нижний Новгород обходится в среднем в 3300 рублей, и планировать свои поездки туристы начинают в среднем за 53 дня.

В конце июня эксперты «Туту» назвали «Известиям» десять самых загадочных и интересных пещер России. Среди них — Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, пещера Сквозная в Республике Адыгея и искусственные пещеры парка «Рускеала» в Республике Карелия.

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