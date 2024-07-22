События недели в фотографиях: Путин открыл трассу М-11, Байден снялся с выборов, концерт SHAMAN у посольства США

В Переславле-Залесском завершился 23-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». В шоу приняли участие около 20 аэростатов. Все желающие смогли подняться в воздух в компании опытных воздухоплавателей. Что еще значимого случилось за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»