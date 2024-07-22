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События недели в фотографиях: Путин открыл трассу М-11, Байден снялся с выборов, концерт SHAMAN у посольства США

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
В Переславле-Залесском завершился 23-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». В шоу приняли участие около 20 аэростатов. Все желающие смогли подняться в воздух в компании опытных воздухоплавателей. Что еще значимого случилось за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Международное ралли «Шелковый путь» завершилось в столице Монголии Улан-Баторе
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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
Президент США Джо Байден официально снялся с предвыборной гонки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Москве прошел Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол», собравший более 200 участников из 17 стран мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Певец SHAMAN провел митинг-концерт у посольства США в Москве в ответ на блокировку его YouTube-канала
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Президент России Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар в торговом центре «Галерея». Пострадавших нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Пожар в Коктебеле охватил площадь около 40 га. Огонь удалось потушить спустя двое суток
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Фото: REUTERS/Houthi Military Media
Не менее шести человек погибли после удара армии Израиля по подконтрольному хуситам городу Ходейда в Йемене
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Еврокомиссии на второй срок подряд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Якутию охватили природные пожары. По последней информации, активными остаются более 70 возгораний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
За сутки площадь пожара удалось сократить на более чем 100 тыс. га. Жители села Оргет эвакуированы
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
Дональд Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США
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Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
В ходе ожесточенных протестов в Бангладеш погибли не менее 100 человек, ранены около 300 полицейских. Улицы городов патрулируют военные, введен комендантский час, доступ к интернету ограничен
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