В Петербурге шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа

Шестилетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, выпала из окна второго этажа в Санкт-Петербурге. Об этом 21 июля сообщает источник «Известий».

По словам собеседника, инцидент произошел накануне днем в доме на Костромском проспекте. Девочка осталась без присмотра на некоторое время, забралась на подоконник и выпала из открытого окна.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Кроме того, у девочки произошло субарахноидальное кровоизлияние.

Уточняется, что семья не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее, 16 июля, двухлетний ребенок погиб, выпав из окна четырехэтажного жилого дома в Хабаровске. Мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. От полученных травм ребенок скончался на месте.