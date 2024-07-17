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В Хабаровске двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа и погиб

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Фото: t.me/proc_phk
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Двухлетний ребенок погиб, выпав из окна четырехэтажного жилого дома в Хабаровске, сообщили 17 июля в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла 16 июля на Воронежском шоссе. Мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. От полученных травм ребенок скончался на месте.

«Прокуратура Краснофлотского района города Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края в Telegram-канале.

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Ранее, 14 июля, в Челябинске двухлетний ребенок скончался после падения из окна шестого этажа многоэтажного дома. Сообщалось, что двое детей залезли на подоконник на кухне и открыли окно. Один из них упал на козырек подъезда и погиб.

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