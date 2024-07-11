Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Челябинске и погиб
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двухлетнего ребенка в Челябинске. Мальчик скончался после падения из окна многоэтажного дома.
Трагедия произошла вечером 10 июля в Тракторозаводском районе. По данным ИА «Ура.ру», двое детей самостоятельно залезли на подоконник в кухне и открыли окно. Мальчик упал на козырек подъезда с высоты шестого этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Следователи уточнили, семья с тремя детьми приехала из Свердловской области. В момент происшествия в квартире находилась бабушка погибшего, но она вышла в другую комнату. Мама с другим ребенком находились в больнице. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Во Владивостоке полуторагодовалый ребенок выпал из окна на четвертом этаже. Установлено, что мальчик находился на кровати рядом с открытым окном и самостоятельно забрался на подоконник. Пострадавший был госпитализирован.