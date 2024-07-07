Во Владивостоке ребенок выпал из окна четвертого этажа
Во Владивостоке полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Инцидент произошел на улице Сельской.
«Находясь на кровати рядом с открытым окном, ребенок поднялся на подоконник и упал вниз. Мальчик госпитализирован для оказания медицинской помощи», — отметило ведомство в Telegram-канале.
Ведомство даст оценку условиям воспитания и проживания несовершеннолетнего, а ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль в прокуратуре района.
2 июля двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Нижнем Новгороде, он погиб. В МЧС России напомнили, что в целях безопасности ребенка родителям необходимо закрывать окна, уходя из комнаты, установить на окна блокираторы и отодвинуть подальше от окон диваны и стулья.