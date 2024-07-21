МКБ подал иск к Euroclear на 11,4 млрд рублей

ПАО «Московский кредитный банк» подал иск к Euroclear Bank на 11,4 млрд рублей через Арбитражный суд Москвы. Соответствующая информация была опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Заявление от 17.07.2024. Сумма исковых требований 11 448 138 003,24», — говорится в материалах дела.

В пресс-службе МКБ пояснили «РИА Новости», что «это стандартная история», которая направлена на разблокировку замороженных активов.

Ранее, 19 июля, стало известно, что депозитарий Euroclear переведет средства от замороженных активов РФ Киеву. Депозитарий также намерен уплатить Бельгии около €836 млн прибыли, полученной от российских активов в первой половине 2024 года. При этом в организации отметили, что из €4 млрд прибыли, поступившей за это время, €3,4 млрд были от заблокированных средств.

22 мая ЕС опубликовал подробное решение по российским активам. В документе было прописано, что европейские депозитарии после уплаты налогов на прибыль от активов РФ будут удерживать 0,3% для последующего управления этими авуарами, а все остальные доходы переводить в бюджет ЕС. Также банки должны будут ежегодно отчитываться перед объединением о состоянии хранящихся у них активов России. Кроме того, отмечается, что даже после прекращения санкций в отношении России ЕС не будет переводить ей доходы от замороженных активов.

По последним данным, с февраля 2022 года страны «большой семерки» (G7), ЕС и Австралии заморозили €260 млрд активов Центробанка. Еще в феврале глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри отметила, что передача доходов от активов России в качестве помощи Украине очень близка к непрямой конфискации, которая может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямое изъятие.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.