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МКБ подал иск к Euroclear на 11,4 млрд рублей

МКБ через суд Москвы требует у Euroclear Bank свыше 11,4 млрд рублей
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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ПАО «Московский кредитный банк» подал иск к Euroclear Bank на 11,4 млрд рублей через Арбитражный суд Москвы. Соответствующая информация была опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Заявление от 17.07.2024. Сумма исковых требований 11 448 138 003,24», — говорится в материалах дела.

В пресс-службе МКБ пояснили «РИА Новости», что «это стандартная история», которая направлена на разблокировку замороженных активов.

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Ранее, 19 июля, стало известно, что депозитарий Euroclear переведет средства от замороженных активов РФ Киеву. Депозитарий также намерен уплатить Бельгии около €836 млн прибыли, полученной от российских активов в первой половине 2024 года. При этом в организации отметили, что из €4 млрд прибыли, поступившей за это время, €3,4 млрд были от заблокированных средств.

22 мая ЕС опубликовал подробное решение по российским активам. В документе было прописано, что европейские депозитарии после уплаты налогов на прибыль от активов РФ будут удерживать 0,3% для последующего управления этими авуарами, а все остальные доходы переводить в бюджет ЕС. Также банки должны будут ежегодно отчитываться перед объединением о состоянии хранящихся у них активов России. Кроме того, отмечается, что даже после прекращения санкций в отношении России ЕС не будет переводить ей доходы от замороженных активов.

По последним данным, с февраля 2022 года страны «большой семерки» (G7), ЕС и Австралии заморозили €260 млрд активов Центробанка. Еще в феврале глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри отметила, что передача доходов от активов России в качестве помощи Украине очень близка к непрямой конфискации, которая может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямое изъятие.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.

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