Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано на востоке Ирана около границы с Афганистаном. Об этом 21 июля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг сейсмологического события пролегал на глубине 35 км. Согласно информации EMSC, эпицентр подземных толчков пролегал в 131 км к северо-востоку от иранского города Бирдженд, население которого составляет примерно 196 тыс. человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Ранее, 19 июля, стало известно, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло в области Антофагаста на севере Чили. Эпицентр располагался в 43 км на юго-востоке от поселка Сан-Педро-де-Атакама на глубине 128 км.