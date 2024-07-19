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На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 7,3

В районе чилийского города Антофагаста произошло землетрясение магнитудой 7,3
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Фото: Global Look Press/Anton Luhr
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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в области Антофагаста на севере Чили. Об этом 19 июля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, эпицентр располагался в 43 км на юго-востоке от поселка Сан-Педро-де-Атакама на глубине 128 км.

Президент Чили Габриэль Борич в соцсети Х (бывш. Twitter) написал, что власти страны пока не располагают информацией о повреждениях или пострадавших.

«Я связался с представителем региона, и к настоящему моменту нет сообщений ни о пострадавших, ни о серьезном ущербе, но специалисты продолжают собирать информацию», — говорится в его сообщении.

Борич уточнил, что известно об обрушении горных пород на отдельных участках дорог в регионе, а также об отключении электричества в Сан-Педро-де-Атакама.

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Ранее, 15 июля, в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,0. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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