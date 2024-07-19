На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в области Антофагаста на севере Чили. Об этом 19 июля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, эпицентр располагался в 43 км на юго-востоке от поселка Сан-Педро-де-Атакама на глубине 128 км.
Президент Чили Габриэль Борич в соцсети Х (бывш. Twitter) написал, что власти страны пока не располагают информацией о повреждениях или пострадавших.
«Я связался с представителем региона, и к настоящему моменту нет сообщений ни о пострадавших, ни о серьезном ущербе, но специалисты продолжают собирать информацию», — говорится в его сообщении.
Борич уточнил, что известно об обрушении горных пород на отдельных участках дорог в регионе, а также об отключении электричества в Сан-Педро-де-Атакама.
Ранее, 15 июля, в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,0. Информации о пострадавших и разрушениях нет.